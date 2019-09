Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Radfahrer beim Abbiegen übersehen

Schmölln (ots)

Am Samstagvormittag kam es in der Crimmitschauer Straße zu einem Unfall, bei dem ein Radfahrer verletzt wurde. Eine 80-jährige Fahrerin eines Pkw Ford wollte nach links in Richtung Markt abbiegen und übersah dabei einen entgegenkommenden Radfahrer. Der 54-jährige konnte dem Pkw nicht mehr ausweichen, prallte gegen den Kotflügel des Fahrzeugs und stürzte über die Motorhaube auf die Straße. Da er keinen Helm trug, zog er sich eine starke Kopfverletzung zu, sodass er mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell