Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Falsche Polizisten bestehlen Rentnerin

Gera (ots)

Eine 93-Jährige wurde am Samstag gegen 18 Uhr Opfer eines Trickbetruges. Zwei zivil gekleidete Unbekannte begaben sich in der Johannes-R.-Becher-Straße in das Wohnhaus der Frau, gaben vor Polizeibeamte zu sein und bezüglich eines Einbruchs in dem Haus zu ermitteln. Dazu forderten sie die Frau auf, sich mit ihr in deren Wohnung zu begeben, um zu prüfen, ob noch all ihre Wertsachen vorhanden seien. Die Frau zeigte den beiden Männern gutgläubig ihre Ersparnisse, die die Unbekannten bei günstiger Gelegenheit stahlen. Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen übernommen.

