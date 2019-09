Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Vorfahrt missachtet - eine Verletzte

Gößnitz (ots)

Am Samstagmorgen kurz nach 7 Uhr ereignete sich in der Bahnhofstraße ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pks, wobei eine Person leicht verletzt wurde. Ein 63-jähriger Fahrerer eines Seat wollte nach links auf das Gelände der Sparkasse abbiegen und kolliederte dabei mit einem entgegenkommenden VW. Durch den Aufprall wurde die 62-jährige Fahrerin des VW leicht verletzt und durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr kam zum Einsatz, um den Brandschutz an beiden Fahrzeugen sicherzustellen und unterstützte bei der Absperrung der Unfallstelle. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

