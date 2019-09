Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Betrunkene Eltern

Gera (ots)

In Liebschwitz fand in der Nacht von Samstag zu Sonntag eine Feierlichkeit statt. Als dann am Sonntag um 00:05 Uhr zwei Eltern mit ihren Kindern (12 Jahre / 10 Monate) durch die Zwickauer Straße von dem Fest nach Hause laufen wollten, kam es zwischen den Eltern zu einem heftigen Streit. Der zwölfjährige Sohn informierte folglich die Polizei. Bei der Sachverhaltsprüfung durch die Beamten waren beide Eltern augenscheinlich stark alkoholisiert und unkooperativ. Ein Atemalkoholtest des 34-jährigen Vaters erbrachte einen Wert von 2,54 Promille. Die 33-jährige Mutter verweigerte den Test. Beide wurden mehrfach darauf hingewiesen, dass sie sich in dem Zustand nicht um ihre Kinder kümmern könnten. Das Gegenteil wollte der Vater mit einem leeren Kinderwagen beweisen, wobei er bei mehreren Fahrversuchen fast mitsamt Wagen stürzte. Weiterhin wurde bekannt, dass es seit geraumer Zeit Streit und Alkholprobleme zwischen den Eltern gibt. Die Beamten informierten das Jugendamt und ließen beide Kinder vorläufig in Obhut nehmen.

