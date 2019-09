Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fußgängerin bei Unfall schwer verletzt

Gera (ots)

Ein 70-Jähriger Mann bog am Samstag um 13:35 Uhr mit seinem Renault von der Altenburger Straße nach links in die Bauvereinstraße ein. Zu dem Zeitpunkt lief eine 64-jährige Zeitungszustellerin über den Fußgängerüberweg zwischen Zschochernstraße und Altenburger Straße. Der Fahrzeugführer übersah die Frau und kollidierte mit dieser, wobei die Fußgängerin schwer verletzt wurde. An der Unfallstelle sammelten sich zahlreiche engagierte Ersthelfer, die sich bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes um die Frau kümmerten. Gegen den 70-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Nunmehr werden Zeugen gesucht, die den Unfall unmittelbar beobachtet haben und etwas zu den Ampelschaltungen zur Unfallzeit sagen können. Hinweise werden von der Polizei Gera unter der Telefonnummer 0365-8290 entgegen genommen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1123

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell