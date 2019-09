Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall mit fünf Verletzten

Gera (ots)

Um 10:25 Uhr standen am Samstag mehrere Fahrzeuge auf der Straße Elsterdamm, in Fahrtrichtung Lusan, an der Rotlicht zeigenden Ampelanlage der Einmündung Stadtring Süd-Ost / Vogtlandstraße. Eine 69-Jährige Frau näherte sich mit ihrem Seat der Ampel und fuhr ungebremst auf die Wartenden im rechten Fahrstreifen auf. Durch die Kollision schob sie zwei vor sich haltende Fahrzeuge aufeinander. Das Fahrzeug der Unfallverursacherin sowie ein Dacia waren danach nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Fünf Insassen, darunter die 69-Jährige, wurden verletzt und mussten im Klinikum behandelt werden. Gegen die Seat-Fahrerin wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

