Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfallflucht

Greiz (ots)

Am 19.09.2019 kam es in der Zeit zwischen 12:00 Uhr und 14:45 Uhr zu einer Unfallflucht in der Irchwitzer Straße (Greiz), Höhe der dortigen Volkshochschule. Dabei wurde durch ein unbekanntes Fahrzeug ein dort abgeparkter PKW Nissan im Heckbereich derart beschädigt, dass ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro entstand. Die Polizei bittet Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum flüchtigen Unfallfahrzeug geben können, sich in der Polizeiinspektion Greiz zu melden. Tel. 03661-6210

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell