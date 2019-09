Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Werkzeug gestohlen

Gera (ots)

In der Zeit von 16.09.- 17.09.2019 machten sich unbekannte Täter an einem am Elsterdamm abgestellten Mercedes-Sprinter zu schaffen. Der oder die Täter öffneten gewaltsam eine auf der Ladefläche des Fahrzeuges befindlichen Kiste und stahlen aus dieser mehrere Werkzeuge. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Vorfall aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 0365 / 829-0, entgegen. (KR)

