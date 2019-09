Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mit Transporter gegen Hauswand gefahren

Gera (ots)

Gleina: Weil eine Zeugin bemerkte, wie gestern Nachmittag (17.09.2019) kurz nach 16 Uhr ein Transporter in dem Ortsteil Gleina bei Bad Köstritz über den Gehweg fuhr und in der Folge mit mehrere Hausfassaden kollidierte, informierte sie die Polizei. Den Transporter sowie dessen 39-jährigen Fahrer, welcher im Ort Pakete zustellte, trafen die eingesetzten Polizeibeamten vor Ort an. Tatsächlich konnten sowohl an mehreren Hausfassaden, als auch an dem Transporter jeweils Beschädigungen festgestellt werden. Im Rahmen der darauf folgenden Unfallaufnahme wurde bei dem Fahrer ein freiwilliger Drogentest durchgeführt. Dieser zeigte ein positives Ergebnis an. Der 39-Jährige muss nun mit der Einleitung eines Strafverfahrens rechnen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.(KR)

