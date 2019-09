Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Garagen aufgebrochen

Altenburg (ots)

Gößnitz. Am gestrigen Tag (16.09.2019) wurde der Polizei in Altenburg bekannt, dass unbekannte Täter gewaltsam in zehn Garagen in der Walther-Rabold-Straße eindrangen und diese anschließend durchsuchten. Bislang konnte noch kein Beutegut festgestellt werden, da noch nicht alle Garagenbesitzer ermittelt wurden.

Die Polizeiinspektion Altenburger Land hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zur Tat oder den Täter werden unter Tel.: 03447 / 471-0 entgegengenommen.

Landespolizeiinspektion Gera

