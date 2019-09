Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Widerstand gegen die Polizei

Altenburg (ots)

Altenburg. Am 16.09.2019 randalierte ein 32-jähriger in seiner Wohnung in der Platanenstraße und warf dabei verschiedene Gegenstände aus dem Fenster. Im Zuge der Identitätsfeststellung durch die daraufhin eingesetzten Polizeibeamten und der folgenden Zwangseinweisung in eine psychiatrische Klinik leistete der 32-Jährige Widerstand und griff die Beamten an. Der Angriff konnte abgewehrt und der 32-jährige mit dem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden.

