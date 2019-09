Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Körperverletzung in Greiz - Täter in Haft

Greiz (ots)

Greiz. Am Sonntagnachmittag (15.09.2019), in der Zeit zwischen 13:30 Uhr und 13:45 Uhr, kam es in der Uhlandstraße zu einer gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil einer 69-jährigen Frau. Nach den derzeitigen Ermittlungsergebnissen schlug der 31-Jährige Sohn die Geschädigte mit einem Werkzeug gegen den Kopf und verletzte sie dabei so schwer, dass sie mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum gebracht und dort umgehend behandelt werden musste.

Der 31-Jährige flüchtete direkt nach der Tat, konnte aber nach umfangreichen Fahndungsmaßnahmen der Polizeiinspektion Greiz sowie weiteren Unterstützungskräften in den Abendstunden festgenommen werden. Gestern Mittag (16.09.2019) erfolgte dann die Vorführung vor einem Haftrichter in Gera, welcher einen Haftbefehl erließ. Noch im Gericht wurde der 31-Jährige an die Justiz übergeben.

Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen nach dem Täter konnten zudem zwei weitere Personen festgestellt werden, von denen eine per Haftbefehl gesucht wurde und die andere im Besitz von Betäubungsmitteln war.

Im Fall des 31-Jährigen ermittelt nun die Kriminalpolizei. (AW)

