Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw Fahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Greiz (ots)

Weida. Gestern (16.09.2019), gegen 17:35 Uhr, befuhr eine 43-jährige Seat Fahrerin die B175 aus Burkersdorf kommend in Richtung Weida. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie in Höhe des Gewerbegebietes "Am Schafberge", kurz vor der Brücke welche über die Neustädter Straße führt, nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr ein Verkehrszeichen und glitt über einen Hang hinunter auf die Neustädter Straße. Hier schlug sie mit der Fahrzeugfront auf dem dortigen Geh- und Radweg auf. Durch den Unfall wurde die Fahrerin verletzt, an Verkehrszeichen, Böschung und Fahrzeug entstanden Sachschäden.

