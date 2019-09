Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall mit verletztem Motorradfahrer

Gera (ots)

Gera. Ein 47-jähriger Motorradfahrer stand gestern Mittag (16.09.2019), gegen 12:45 Uhr, an einer roten Ampel am Stadtring Südost. Das bemerkte der 55-jährige Fahrer eines Pkw Toyota zu spät und fuhr auf das stehende Motorrad auf. Der Motorradfahrer verletzte sich dabei und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Die Polizei Gera hat die Ermittlungen aufgenommen. (AW)

