Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Wahlplakate beschmiert

Gera (ots)

Gera. Der oder die unbekannten Täter beschmierten in der Zeit bis gestern Abend (16.09.2019, ca. 18:30 Uhr) zwei Wahlplakate von verschiedenen Parteien in der Breitscheidstraße in Gera mit schwarzer Farbe. Die Polizei Gera hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zur Tat oder den Tätern werden unter der Tel.: 0365 / 829-0 entgegengenommen. (AW)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell