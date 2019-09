Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Täter während des Einbruchs gestellt

Altenburg (ots)

Altenburg. Am Sonntagabend (15.09.2019, um 17:15 Uhr) wurde die Polizei darüber informiert, dass ein Fenster des Brauereimuseums in Altenburg offen steht. Durch den Soforteinsatz der Polizei konnte ein 34-Jähriger am Tatort festgestellt werden, der sich in einem Gebüsch verstecken wollte. Es stellte sich heraus, dass dieser gewaltsam das Fenster aufbrach, im Inneren eine Stahlkassette gewaltsam geöffnete und das dort befindliche Bargeld entwendete. Die genutzten Tatmittel wurden sichergestellt und der 34-Jährige vorläufig festgenommen.

Die Polizeiinspektion Altenburger Land hat entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

