Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: In Firmenräume eingebrochen

Altenburg (ots)

Altenburg. Am Samstag (14.09.2019), im Zeitraum von 13:30 Uhr bis 14:14 Uhr, drangen unbekannte Täter gewaltsam in die Büroräume einer Firma in der Mittelstraße ein. Im Inneren wurden acht Büros angegriffen sowie Panzerschränke und Geldkassetten aufgebrochen. Durch die Täter wurde eine Kamera, eine Festplatte sowie Bargeld entwendet. Es entstand zudem Sachschaden.

Hinweise zur Tat oder den Tätern nimmt die PI Altenburger Land unter der Tel.: 03447 / 471-0 entgegen.

