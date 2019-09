Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pfandflaschen entwendet

Gera (ots)

Korbußen. In den frühen Morgenstunden des heutigen Tages (16.09.2019, gegen 01:20 Uhr) drang ein bislang unbekannter Täter in das Gelände eines Getränkeunternehmens am Wiesenring ein. Dort entwendete dieser ca. 1500 Pfandflaschen und deponierte weiterer Flaschen abholbereit vor dem Gelände. Dabei entstand ein dreistelliger Sachschaden.

Die Polizei Gera hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel.: 0365 / 829-0 zu melden. (AW)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell