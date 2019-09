Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Frau angegriffen - die Polizei sucht Zeugen

Gera (ots)

Bad Köstritz. Bereits letzte Woche Dienstag (10.09.2019), gegen 13:30 Uhr, wurde eine 26-Jährige aus Bad Köstritz auf einem Fuß- bzw. Radweg an der Weißen Elster, in Höhe des Sommerbads, Opfer eines unbekannten Täters. Die Frau fuhr mit dem Fahrrad und ihrem Hund in Richtung Innenstadt, als sie plötzlich ein unbekannter Mann - ebenfalls mit dem Rad unterwegs - von hinten anfuhr. Als sie daraufhin anhielt, schlug und trat der Mann unvermittelt auf die 26-Jährige ein, welche dadurch an beiden Armen und Beinen verletzt wurde. Als der Unbekannte kurz von der Frau abließ, konnte diese auf ihr Fahrrad steigen und sich damit in Sicherheit bringen.

Die Polizei Gera hat die Ermittlungen zu diesem Fall aufgenommen und sucht nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können. Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- ca. 1,80m groß - ca. 20-30 Jahre alt - schlank - kurze braune bis schwarze Haare - blaue Jacke - war mit einem alten roten Fahrrad unterwegs

Zudem fiel der 26-Jährigen auf, dass der Unbekannte immer wieder die Zunge aus dem rechten Mundwinkel steckte. Offensichtlich handelt es sich hierbei um eine unbewusste körperliche Reaktion bzw. Verhaltensweise.

Hinweise werden unter der Telefonnummer 0365 / 829-0 entgegengenommen. (AW)

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

