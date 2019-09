Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrräder wiedergefunden, bevor sie als gestohlen gemeldet wurden

Klausa (ots)

Am 13.09.2019 wurde am Vormittag durch einen 75 Jährigen aus Klausa bekannt, dass diesem seine beiden Fahrräder aus seinem Schuppen entwendet wurden. Zuvor wurden der Polizei bereits zwei Fahrräder in der Burgstraße Altenburg mitgeteilt, welche zu diesem Zeitpunkt noch nicht zugeordnet werden konnten. Der Eigentümer, welcher der Mitteiler aus Klausa war, zeigte sich erleichtert als er diese zweifelsfrei als seine Räder identifizieren konnte. Offenbar nutzten zwei bislang unbekannte Täter diese Räder um von Klausa nach Altenburg zu gelangen.(AG)

