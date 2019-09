Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Körperverletzung in Straßenbahn - Zeugen gesucht

Gera (ots)

Am Sonntag (15.09.2019) gegen 00:10 Uhr kam es in der Straßenbahn (Linie 3 in Richtung Gera-Bieblach) zu einer Körperverletzung. Im Bereich der Wiesestraße kam es zum Streit zwischen einem bereits in der Bahn sitzenden Mann und vier zusteigenden Personen. An der Haltestelle Spielwiese schlug eine der vier Personen auf den sitzenden Fahrgast ein. Vor Eintreffen der Polizei hatten sich alle Beteiligten bereits entfernt bzw. waren an verschiendenen Haltestellen ausgestiegen und konnten im Nahbereich nicht angetroffen werden.

Die vierköpfige Personengruppe wurde als männlich und russisch sprechend beschrieben. Die in der Straßenbahn sitzende Person wurde als männlich und arabisch aussehend beschrieben.

Der Inspektionsdienst Gera hat Ermittlungen wegen des Verdachts einer Körperverletzung eingeleitet. Zeugen, insbesondere die beschriebenen involvierten Personen, werden gebeten sich beim Inspektionsdienst Gera, Tel. 0365 829-0 zu melden.

