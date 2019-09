Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ohne Fahrerlaubnis aber betrunken unterwegs

Altenburg (ots)

Am 13.09.2019 hatte der in der Brauhausstaße Altenburg um 23:40 Uhr kontrollierte 51 jährige Fahrzeugführer eines Audi A4 scheinbar aufgrund seiner Alkoholisierung von 1,56 Promille vergessen, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubis ist und nicht mit seinem Kraftfahrzeug am Staßenverkehr teilnehmen darf. Da er es dennoch tat, wird nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis einschließlich Trunkenheit im Straßenverkehr gegen ihn ermittelt, nachdem eine Blutprobenentnahme durchgeführt wurde.(AG)

