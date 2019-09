Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verstoß gegen die 0,5 Promille Grenze

Greiz (ots)

Am Freitag gegen 19:00 Uhr führten Beamte der Einsatzunterstützung Gera Verkehrskontrollen in der Untergrochlitzer Straße in Greiz durch. Dabei wurde ei 69-jähriger KIA-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Er wies zu diesem Zeitpunkt ein Atemalkoholwert von 0,69 Promille auf. Gegen ihn wird nun wegen Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetzt ermittelt. Er hat mit einer Geldbuße von mindestens 500 Euro zu rechnen.

