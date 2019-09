Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Täter mit Beutegut gestellt.

Meuselwitz (ots)

34 Jähriger mit Beutegut im Stadtgebeit von Meuselwitz festgestellt. Am Sonntag gegen 01:00 Uhr wurde ein 34 Jähriger in der Ortslage Meuselwitz auf dem Fahrrad bemerkt, welcher eine größere Menge an Kabeln mit sich führte. Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich heraus, dass er diese aus dem ehemaligen Bahnhofsgebäude entwendet hat. Die Kabeln wurden sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren gegen den Beschuldigten eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell