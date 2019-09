LPI-G: Kleintransporter kollidierte mit Haus

Landespolizeiinspektion Gera

Wünschendorf/Elster. Am Donnerstag (12.09.2019), gegen 15:20 Uhr, versuchte in Cronschwitz ein Pkw rückwärts in ein Grundstück zu fahren. Ein sich hinter ihm befindlicher roter Pkw scherte nach links aus und fuhr an ihm vorbei, ohne auf einen im Gegenverkehr befindlichen Kleintransporter Ford zu achten. Dessen 63-jähriger Fahrer wich nach rechts aus und kollidierte mit einer Hausecke. An dem Haus und dem Fahrzeug entstand Sachschaden. Der bislang unbekannte Fahrer des roten Pkw setzte seine Fahrt fort. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zu dem Unbekannten unter der Telefonnummer 03661 / 621-0.

