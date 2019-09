Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall mit 3 Fahrzeugen

Gera (ots)

Gera. Ein 39-Jähriger befuhr am Donnerstagnachmittag (12.09.2019, ca. 16:30 Uhr) mit seinem Pkw Barkas die Zeitzer Straße in Richtung Langenberger Straße. Als der vor ihm fahrende Pkw Skoda verkehrsbedingt hielt, bemerkte das der 39-Jährige zu spät und versuchte, über die Gegenspur auszuweichen. Dabei kollidierte er sowohl mit dem haltenden Skoda als auch einem entgegenkommenden Toyota. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden, verletzt wurde glücklicherweise niemand. (AW)

