Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen eingeleitet

Altenburg (ots)

Die Polizei Altenburg hat die Ermittlungen zu einem Einbruch und einem Einbruchsversuch Am Roßplan aufgenommen. Demnach verschafften sich unbekannte Täter im Zeitraum vom 10.09. - 11.09.2019 gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten einer Firma Am Roßplan, zum anderen wurde am heutigen Tag (12.09.2019) bekannt, dass Unbekannte gewaltsam versuchten in ein Wohn- und Geschäftshaus Am Roßplan einzubrechen. Dies misslang den Tätern jedoch.

Ob beide Taten im Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen.

In beiden Fällen hat die Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise zum Geschehen nimmt die Polizei Altenburg (Tel. 03447 / 4710) bzw. die KPI Gera (Tel. 0365 / 829-1465) entgegen. (RK)

