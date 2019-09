Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einsatz in Ernst-Weber-Straße

Gera (ots)

Aufgrund eines Körperverletzungsdeliktes zum Nachteil eines 21-Jährigen kamen gestern (11.09.2019), gegen 18:35 Uhr Polizeibeamte und Rettungskräfte in der Ernst-Weber-Straße / Mühlengasse zum Einsatz. Nach Auskunft des Geschädigten (21) befand sich dieser mit einer weiteren Zeugin (16) in der Mühlengasse. Dort traf er auf eine bislang unbekannte Personengruppe. In der Folge kam es hier zu verbaler Auseinandersetzung, wobei der 21-Jährige von einem aus der Gruppe zusätzlich körperlich angegriffen und verletzt wurde. Anschließend flüchtete die Personengruppe in Richtung Reichsstraße. Eine eingeleitete Fahndung verlief negativ. Der Geschädigte wurde medizinisch versorgt. Die Polizei Gera hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, welche Hinweise zur Tat bzw. der Personengruppe geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der Geraer Polizei zu melden. (RK)

