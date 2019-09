Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen zu exhibitionistischer Handlung gesucht

Gera (ots)

Großenstein: Die Geraer Polizei hat seit gestern (11.09.2019) die Ermittlungen zu einer exhibitionistischen Handlung zum Nachteil einer 66-jährigen Frau aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, welche Hinweise zum Tatgeschehen bzw. dem unbekanntem Täter geben können. Nach derzeitigen Erkenntnissen befand sich die Geschädigte mit ihrem Enkelkind und einer weiteren Zeugin gegen 18:00 Uhr auf einem unbefestigten Weg zwischen Großenstein und Korbußen, als sie ein bislang unbekannter Mann mit Fahrrad passierte. Kurz darauf bemerkte die Zeugen den besagten Radfahrer mit heruntergelassener Hose und heraufgeschobener Jacke aus einem Gebüsch heraustreten. Der Mann manipulierte in der Folge an seinem Geschlechtsteil und entfernte sich im Anschluss wieder mit seinem Fahrrad. Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden: männlich, circa Mitte 20, sehr schlank, bekleidet mit Joggingjacke, Jeans, trug eine schwarze Brille und war mit einem weiß-rotem Damenrad unterwegs. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Gera unter der Tel. 0365 / 8234-1465, entgegen. (KR)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell