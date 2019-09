Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einsatz in Ruckdeschelstraße

Gera (ots)

Ein Zeuge meldete gestern Abend (10.09.2019, gegen 22:43 Uhr), dass sich unberechtigt eine Person in einem leerstehenden Werkstattgebäude in der Ruckdeschelstraße aufhielt. Unverzüglich rückten mehrere Streifenwagen zum Einsatzort aus. Die Beamten trafen vor Ort den Unbekannten nicht mehr an, da dieser offenbar das Objekt bereits wieder verlassen hatte. Auch eine Fahndung nach dem Flüchtigen verlief ergebnislos. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde bislang nichts gestohlen. Die Polizei Gera hat nunmehr die Ermittlungen zum Geschehen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 0365 / 829-0, entgegen. (RK)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell