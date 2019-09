LPI-G: Fahrräder aus Keller entwende

Landespolizeiinspektion Gera

Altenburg: Im Zeitraum vom 09.09. - 10.09.2019 drangen unbekannte Täter in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Niemöllerstraße ein und entwendeten daraus ein Fahrrad der Marke "Cube" in der Farbe weiß.

Altenburg: Am 10.09.2019 im Zeitraum von 10:00 - 16:30 Uhr wurde aus einen Keller eines Mehrfamilienhauses in der Otto-Dix-Straße ein Fahrrad entwendet. Das Kellerabteil wurde gewaltsam aufgebrochen und das Fahrrad entwendet.

In beiden Fällen wurden seitens der Polizei Altenburg die Ermittlungen aufgenommen. In diesem Zusammenhang werden Zeugenhinweise unter der Tle. 03447/ 4710, aufgenommen.

