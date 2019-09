Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Schwerer Verkehrsunfall mit getötetem Motorradfahrer

Ronneburg (ots)

Am Dienstag, dem 10.09.2019, gegen 15:15 Uhr, ereignete sich in Ronneburg ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer tötlich verletzt wurde. Der 75-jährige Fahrer des Kraftrades der Marke Piaggio befuhr die Landstraße L 1081, aus Richtung Raitzhain kommend, in Fahrtrichtung der Ortslage Reust. Zur gleichen Zeit fuhr die 29-jährige Fahrerin eines Pkw Opel die L 1081 in entgegengesetzte Richtung und hatte die Absicht, nach links in die Ronneburger Brunnenstraße abzubiegen. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, bei dem der Motorradfahrer schwer verletzt wurde und in der Folge an der Unfallstelle verstarb. Die Pkw-Fahrerin sowie ihre vierjährige Tochter, die ebenfalls im Pkw saß, blieben unverletzt. Durch die Polizei Gera wurden die Ermittlungen zur Unfallursache augenommen. Aufgrund der Unfallaufnahme waren mehrstündige Absperr- und Umleitungsmaßnahmen notwendig.

