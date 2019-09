Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw überschlug sich

Altenburg (ots)

Mehrere Polizeistreifen kamen gestern Abend (09.09.2019), gegen 17:50 Uhr aufgrund eines Verkehrsunfalles in der Kauerndorfer Allee zum Einsatz. Der Fahrer (18) eines Pkw Opel befuhr die Kauerndorfer Allee aus Richtung Zeitzer Straße kommend. Weil ihm nach eigenen Angaben ein Reifen platzte, verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug. In der Folge überschlug sich sein Fahrzeug und kollidierte mit einem Verkehrsschild sowie einer Gasdruckregelanlage. Unverzüglich rückten Rettungskräfte an und sperrten den Unfallbereich ab. Um einen großflächigen Austritt von Gas zu verhindern, wurde umgehend die Hauptgasleitung abgedreht. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Evakuierungsmaßnahmen mussten ebenfalls nicht eingeleitet werden. Durch einen Rettungswagen wurden der 18-jährige Fahrer und sein Beifahrer (18) in ein Krankenhaus gebracht und der nicht mehr fahrbereite Opel abgeschleppt. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. (KR)

