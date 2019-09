Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw-Fahrer kommen von der Fahrbahn ab

Altenburg (ots)

Göhren: Zu einem Verkehrsunfall kam es am 09.09.2019, gegen 12:55 Uhr auf der Verbindungsstraße von Altenburg in Richtung Lumpzig. Der 36-jährige Fahrer eines Pkw Seat befuhr die Ortslage Göhren aus Richtung Altenburg kommend. Kurz vor der Ortslage Romschütz kam er von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einem Kilometrierungszeichen. Am Fahrzeug selbst sowie am Kilometrierungszeichen entstand Sachschaden.

Altenburg: Zu einem Verkehrsunfall kam es am 09.09.2019, gegen 14:05 Uhr in der Parkstraße. Eine 61-jährige Fahrerin eines Pkw Ford befuhr die Parkstraße in Richtung Leipziger Straße. Dabei kam sie alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Zaunsäule einer Grundstücksumfriedung. In der Folge bewegt sich das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug rückwärts auf die Parkstraße und stößt hier mit einem entgegenkommenden Pkw VW zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Verletzt wurde zum Glück niemand.

