Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zusammenstoß mit Straßenbahn

Gera (ots)

Weil er die Vorfahrt einer Straßenbahn an der Kreuzung Nürnberger Straße / Werner-Petzold-Straße missachtete, verursachte ein 38-jähriger Daimlerfahrer gestern Nachmittag (09.09.2019), kurz nach 16:00 Uhr einen Verkehrsunfall. Glücklicherweise wurde hierbei niemand verletzt. Allerdings entstand sowohl an der Straßenbahn als auch an dem Pkw Daimler hoher Sachschaden. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. (RK)

