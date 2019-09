Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Gegen Laternenmasten gefahren

Gera (ots)

Der Fahrer eines Pkw VW bat gestern Abend (09.09.2019), gegen 23:20 Uhr die Polizei um Hilfe. Kurz zuvor befuhr er mit seinem Fahrzeug die Reichsstraße in stadtauswertiger Richtung, wobei er hierbei in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen Laternenmast fuhr. An diesem entstand folglich Sachschaden. Auch sein Fahrzeug wurde stark beschädigt. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die hinzugerufenen Polizeibeamten allerdings Alkoholgeruch bei dem leicht verletzten Fahrzeugführer. Ein Test bei dem 25-Jährigen zeigte schließlich ein Ergebnis von über 1,6 Promille an, so dass nunmehr ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet wurde. (KR)

