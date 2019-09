Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Körperverletzung nach Taxifahrt

Altenburg (ots)

Ein 49-Jähriger muss seit dem 08.09.2019 mit einer Anzeige wegen Körperverletzung rechnen. Dieser ließ sich gegen 01:45 Uhr von einem Taxi in die Barlachstraße fahren, wobei es im Anschluss bezüglich der Taxikosten zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen ihm und dem Taxifahrer kam. In dessen Folge griff der Fahrgast den Fahrer körperlich an, so dass er verletzt wurde. Die hinzugerufenen Polizeibeamten leiteten gegen den mit über 3 Promille alkoholisierten Fahrgast ein entsprechendes Ermittlungsverfahren ein.

