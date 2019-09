Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahranfänger mit über 1,5 Promille

Altenburg (ots)

Sonntagnacht (08.09.2019), gegen 03:45 Uhr entschlossen sich Polizeibeamte den Fahrer einer Simson in der Thümmelstraße in Altenburg einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Der Fahrer gab jedoch Gas und fuhr davon. Nach einer kurzen Nacheile konnte der 16-jährige Fahranfänger in der Wielandstraße gestellt und kontrolliert werden. Hierbei stellte sich heraus, dass er Alkohol konsumiert hatte. Ein freiwillig durchgeführter Test zeigte ein Ergebnis von über 1,5 Promille Atemalkohol. Der 16-Jährige muss nunmehr mit der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde er in die Obhut seiner Erziehungsberechtigten übergeben. (KR)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell