Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrskontrolle mit Folgen

Altenburg (ots)

Meuselwitz: Am 08.09.2019, gegen 04:10 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in der Zirndorfer Straße einen Pkw Mercedes. Im Rahmen der Kontrolle wurde bei dem Fahrzeugführer (46) Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein Test ergab einen Wert von 0,80 Promille, so dass die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet wurde.

