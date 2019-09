Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Rettungskräfte angegriffen

Altenburg (ots)

Gerstenberg: Am 08.09.2019, gegen 04:20 Uhr sollte ein 17-Jähriger, welcher auf Grund eines Sturzes erhebliche Verletzungen im Kopfbereich erlitt, durch den Rettungsdienst versorgt und ins Krankenhaus gebracht werden. Während der Versorgung versuchte der 17-Jährige das medizinische Personal tätlich anzugreifen. Durch die hinzugerufenen Polizeibeamten konnte der junge Mann unter Kontrolle und in der Folge durch den Rettungsdienst in eine Fachklinik gebracht werden.

