Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Polizeieinsatz in Schlossbergstraße

Greiz (ots)

Ein 31-jähriger Mann sorgte am Samstag (07.09.2019), gegen 00:30 Uhr für einen Polizeieinsatz in einem Imbissgeschäft in der Schlossbergstraße. Nach derzeitigen Erkenntnissen entnahm sich der Mann zwei Bierflaschen aus dem Geschäft, bezahlte diese allerdings nicht sondern zerstörte die Flaschen aus noch ungeklärter Ursacheauf der Straße und verursachte Sachschaden an zwei Gebäuden. Als der 31-Jährige erneut ins Geschäft kam um weitere Bierflaschen zu holen, wurde er vom Imbissinhaber festgehalten. In der Folge kam es zur körperlichen Auseinandersetzung beider Männer, wobei der 31-Jährige verletzt wurde. Zeugen konnten schließlich den 31-Jährigen daran hindern, weitere Sachbeschädigungen zu begehen. Die hinzugerufenen Polizeibeamten nahmen den mit über 1,6 Promille alkoholisierten Angreifer vorläufig fest und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein. (KR)

