Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Auseinandersetzung in Weida

Greiz (ots)

Weida: Am Wochenende (07.09.2019) kamen Polizeibeamte vor einer Lokalität/Bar auf dem Markt zum Einsatz. Ein 23-Jähriger griff hierbei einen 43-jährigen Mann an, so dass die anfängliche Rangelei zwischen beiden Personen in einer körperlichen Auseinandersetzung endete. Sowohl der 23-jährige Angreifer, als auch der 43-jährige Geschädigte verletzten sich bei dem Vorfall, lehnten eine ärztliche Versorgung jedoch ab. Die Polizei Greiz hat nunmehr die Ermittlungen zum Körperverletzungsdelikt aufgenommen. (RK)

