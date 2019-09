Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrzeuge beschädigt

Gera (ots)

Freitagabend (06.09.2019, gegen 23:25 Uhr) kamen Polizeibeamte in der Küchengartenallee zum Einsatz. Von dort meldete ein Zeuge, wie ein Jugendlicher über mehrere Fahrzeuge lief und dabei Sachschaden verursachte. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung konnte der leicht alkoholisierte 14-Jährige gestellt werden. An drei Fahrzeugen (VW, Seat, Honda) wurden kleine Dellen und Kratzer festgestellt. Gegen den Jugendlichen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Im Anschluss der polizeilichen Maß0nahmen wurde er in die Obhut seiner Erziehungsberechtigten übergeben. (KR)

