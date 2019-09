Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall mit verletzten Mopedfahrer

Posterstein (ots)

Ein 55-jähriger Golffahrer befuhr am 07.09.19, gegen 12:45 Uhr die Dorfstraße in Posterstein. Hier fuhr er mit seinem Pkw zu weit links, so dass er seitlich mit einem entgegenkommenden Mopedfahrer kollidierte. Der 21-jährige Mopdefahrer fuhr dadurch in den Straßengraben und verletzte sich dabei am Fuß. Der Mopedfahrer wurde ins Klinikum Gera verbracht.

