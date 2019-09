Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfallflucht

Lehndorf (ots)

Ein Unfall mit anschließender Unfallflucht ereignete sich in der Zeit vom 06.09.19, 20:00 Uhr - 07.09.19, 08:00 Uhr in Lehndorf, An der Pleiße, Höhe Hausnummer 2. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer fährt rückwärts gegen die Grundstücksmauer, beschädigt diese und verlässt dann im Anschluss unerlaubt die Unfallstelle. Am Unfallort wurde ein defektes Rücklichtglas aufgefunden.

