Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Trunkenheit im Verkehr

Altenburg (ots)

Bei einer durch Beamte der PI Altenburger-Land durchgeführten Verkehrskontrolle wurde am 06.09.19, gegen 23:10 Uhr bei einem 33-jährigen Kraftradfahrer Alkoholgeruch wahrgenommen. Der Test ergab einen Wert von 1,14 Promille. Anschließend wurde die Blutentnahme im KKH Altenburg durchgeführt. Der Führerschein wurde sichergestellt und die Anzeige wurde aufgenommen. Kontrollort war hier in Altenburg, in der Franz-Mehring-Straße.

