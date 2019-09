Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebstahl von Rucksäcken

Ponitz (ots)

Am 06.09.19, gegen 22:55 Uhr wurde bei einem in Ponitz, in der Gößnitzer Straße, stattfinden Fest, von fünf Gästen die jeweiligen Rucksäcke durch bisher unbekannte Täter entwendet. In den Rucksäcken befanden sich diverse Geldbörsen mit amtlichen Dokumenten.

