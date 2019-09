Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer

Altenburg (ots)

Ein Verkehrsunfall mit einem verletzten Fahrradfahrer ereignete sich am 06.09.19, gegen 19:20 Uhr in Altenburg, in der Nelkenstraße. Hier wollte ein 57-jähriger VW Polo Fahrer aus seinem Grundstück auf die Straße fahren, übersah dabei aber einen 19-jährigen Fahrradfahrer. Es kommt zum Zusammenstoß, in dessen Folge der Fahrradfahrer stürzt und sich dabei leicht verletzt.

