Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Trunkenheitsfahrt

Greiz (ots)

Am Samstag, gegen 13:50 Uhr befuhr ein 55jähriger Mopedfahrer die August-Bebel-Straße in Greiz. Dabei kam er von der Fahrbahn ab und in einer Grünfläche zu Fall. Durch Zeugen wurde der Fahrer an der Flucht gehindert. Später konnte festgestellt werden, dass der Fahrer unter Einwirkung von Alkohol, Vortest 2,05 Promille stand. Der Führerschein konnte nicht sichergestellt werden, da der Fahrer keinen mehr besaß. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. (sp)

