Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Portemonnaie aus Pkw entwendet

Altenburg (ots)

Altenburg. Am 03.09.2019 um 16:10 Uhr hielt der 47-jähriger Fahrer eines Pkw in der Kanalstraße hinter einer Unfallstelle, um den Beiteiligten des Unfalls zu helfen. Während der Hilfeleistung entwendete ein bislang unbekannter Täter das Portemonnaie des 47-jährigen, dass in einer Tasche auf dem Beifahrersitz lag. Darin befanden sich neben Bargeld diverse Ausweisdokumente sowie EC-Karten. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Die Polizeiinspektion ALternburger Land sucht zudem Zeugen, die Angaben zur Tat oder dem Täter machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Tel.: 03447 / 471-0 zu melden.

